El coronavirus destapa la desigualdad social en Filadelfia

El doctor Usama Bilal descubrió que en los vecindarios con un mayor número de personas desempleadas o sin seguro, había menos pruebas. Per cápita, códigos postales con una menor proporción de minorías y mayores ingresos, hubo un mayor número de pruebas.

Bilal dijo que uno de los factores más predictivos de quién se hace la prueba es el seguro de salud: los que se hacen la prueba con más frecuencia que los que no lo hacen.

Señaló que una persona no necesita tener un seguro de salud para hacerse una prueba de coronavirus. Pero, agregó, la indicación parece ser que "las personas que han quedado fuera del sistema de salud en general" no parecen hacerse la prueba de coronavirus .

Debido a que las personas de bajos ingresos están preocupadas por mantener sus trabajos en un momento de alto desempleo, dijo Bilal, es posible que no estén pensando en hacerse la prueba. Además, muchos habitantes de Filadelfia de bajos ingresos trabajan en empleos que no ofrecen salarios por enfermedad, y es posible que no puedan permitirse perder el trabajo para una prueba.