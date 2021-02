Cuánta nieve ha caído en Delaware, Nueva Jersey y Pensilvania

FILADELFIA, PA- Se pronostica que la tormenta del noreste que ha arrojado hasta 14 pulgadas de nieve y aguanieve sobre la región de Filadelfia desde el domingo por la tarde terminará este martes por la noche. Pero se esperan más nevadas antes de que se vaya la tormenta.

Los residentes podrían ver de 1 a 3 pulgadas más de acumulación de nieve ligera antes de que las precipitaciones comiencen a disminuir al final de la tarde. Se espera que la velocidad del viento alcance un máximo de alrededor de 35 mph.

Aquí están los últimos totales de nevadas de todo Filadelfia y los valles de Delaware y Lehigh.

Hasta el martes por la mañana, se registraron 7.7 pulgadas en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Casi 27 pulgadas de nieve han caído en el municipio de Salisbury, condado de Lehigh y se registraron 27,2 pulgadas en el condado de Northampton, Pensilvania. Cerca de 8 pulgadas de nieve cayeron en partes del condado de Gloucester, Nueva Jersey y se registraron 12,3 pulgadas en King of Prussia.

Aquí está la lista completa de totales de nieve del Servicio Meteorológico Nacional:

Kent County

Woodside 4.5 in

New Castle County

Hockessin 5.5 in

New Castle County Airport 4.1 in

Bear 4.0 in

White Clay Creek 3.3 in

Atlantic County

Hammonton 4.6 in

Estell Manor 3.3 in

Atlantic City International 1.0 in

Burlington County

Burlington 11.0 in

Moorestown 10.3 in

Columbus 9.1 in

Mount Laurel 9.1 in

Westampton Twp 8.6 in

Hainesport 7.5 in

Lumberton 7.5 in

South Jersey Regional 7.5 in

Camden County

Springdale 9.8 in

Cherry Hill 7.5 in

Gloucester City 7.3 in

Haddon Heights 7.0 in

West Berlin 6.7 in

Lindenwold 5.4 in

Gibbsboro 5.0 in

Bellmawr 4.8 in

Gloucester County

Westville 8.0 in

Williamstown 8.0 in

Turnersville 5.5 in

Pitman 4.5 in

Mercer County

North Princeton 11.0 in

Hamilton Twp 10.3 in

East Windsor Twp 10.1 in

Ewing 10.0 in

Hopewell 8.8 in

Berks County

Huffs Church 24.1 in

Bern Twp 24.0 in

Fleetwood 23.5 in

Reading 23.0 in

Temple 22.0 in

Mertztown 21.0 in

Spring Twp 19.3 in

Bern Twp 18.0 in

District Twp 18.0 in

West Lawn 18.0 in

Wyomissing 17.8 in

West Wyomissing 17.1 in

Hamburg 15.0 in

Bucks County

Springtown 31.2 in

Trumbauersville 14.0 in

Chalfont 11.4 in

Langhorne 10.0 in

Feasterville-Trevose 9.5 in

Newtown 9.5 in

Bensalem 7.5 in

Newtown 6.8 in

Chester County

East Nantmeal Twp 13.6 in

East Coventry Twp 11.6 in

Glenmoore 8.0 in

West Caln Twp 8.0 in

West Chester 4.5 in

Delaware County

Upper Darby 9.0 in

Chadds Ford Twp 7.6 in

Broomall 6.4 in

Upper Chichester Twp 5.7 in

Glen Mills 5.0 in

Lehigh County

Macungie 28.3 in

Whitehall Twp 28.0 in

Breinigsville 27.5 in

Lehigh Valley International 27.3 in

Salisbury Twp 26.9 in

Coplay 26.4 in

Emmaus 22.3 in

New Tripoli 19.5 in

Montgomery County

Salford Twp 14.0 in

Skippack Twp 13.9 in

Trappe 12.6 in

King of Prussia 12.3 in

New Hanover Twp 12.2 in

Ambler 11.5 in

Eagleville 11.5 in

Lower Frederick Twp 11.0 in

Lower Moreland Twp 9.0 in

Lansdale 8.0 in

Wynnewood 7.6 in

Northampton County

Nazareth 31.0 in

North Catasauqua 27.8 in

Roseto 27.3 in

Forks Twp 27.2 in

Hellertown 26.3 in

Martins Creek 23.2 in

Bangor 22.0 in

Hanover Twp 21.1 in

Bath 19.5 in

Philadelphia

Fox Chase 10.0 in

Philadelphia International 7.7 in

