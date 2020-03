Coronavirus: Condado de Cumberland confirma primer caso en la ciudad de Vineland, Nueva Jersey

Robert Dickinson, Oficial de Salud del Departamento de Salud de la Ciudad de Vineland, aconsejó a los residentes que estén atentos al lavarse bien las manos con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos. Cubra la tos y los estornudos con un pañuelo desechable o con la manga apretada contra su cara (no sus manos). Deseche los pañuelos usados inmediatamente y lávese bien las manos después de toser o estornudar. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca siempre que sea posible.

Los síntomas de COVID-19 son tos, fiebre y dificultad para respirar. Si está enfermo y tiene síntomas como tos y fiebre, se recomienda que se quede en casa y no asista a reuniones públicas ni vaya a trabajar / a la escuela según las instrucciones del gobernador Murphy. Si no está enfermo y no tiene síntomas, practique una buena higiene de manos y evite las personas enfermas.