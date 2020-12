Evite ser víctima de estafa al buscar los juguetes en esta temporada navideña

DICIEMBRE 17, 2020, UNIVISION.- Como sucede cada año durante esta temporada, siempre existe aquel juguete de moda que se vuelve "imprescindible" en los deseos navideños de la mayoría de los niños. Un juguete que debido a su demanda se agota rápidamente, se vuelve caro y es difícil de encontrar, pero que muchos padres hacen su mayor esfuerzo por conseguirlo. Algo que no escapa a la atención de estafadores quienes se aprovechan de la popularidad de estos juguetes para cometer sus robos.

Si usted ha recorrido las principales tiendas de su localidad y no ha encontrado dicho juguete, o bien, o se le hace exagerado lo que tendría que pagar por él, probablemente realizará su búsqueda en línea para ver su disponibilidad o si esta a un mejor precio. De pronto, aparece una página que le ofrece “en descuento” pero por “tiempo limitado”, el juguete que ha estado buscando.

Sin embargo, luego de realizar la compra y al recibir el pedido, resulta que ese no es el juguete que pidió, o que se trata de una copia de baja calidad, o peor a{un, que el juguete nunca llegue, y al intentar hacer un reclamo o pedir la devolución de su dinero, la página en donde lo adquirió ya no existe, no responde a la queja o se niega a atenderle.