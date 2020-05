“Con o sin la bendición del gobernador”: más desafíos a las órdenes de Murphy

Luego de diez semanas bajo una orden de refugio en el hogar y cierre de todo establecimiento que no se considera esencial, algunas iglesias en el sur de Nueva Jersey han manifestado que ya es tiempo de retomar la normalidad puesta en pausa por la pandemia del coronavirus .

El abogado de Clark envió una carta a Murphy exigiendo que el estado de las iglesias en el Estado Jardín cambie de no esencial a esencial.

"En el interior, sin ventilación, contacto cercano, es un hueso duro de roer. Todavía no hemos llegado", dijo Murphy.

Pero él dice que no se equivoquen, su iglesia está reabriendo sus puertas con o sin la bendición del gobernador .

Hasta ahora, no se sabe qué, si es que hay alguna, se tomarán medidas legales o policiales nuevamente contra las iglesias que desafíen la orden del gobernador.

Trump "anulará" a los gobernadores que no acaten su orden

"Hoy estoy identificando las casas de culto (iglesias, sinagogas y mezquitas) como lugares esenciales que brindan servicios esenciales", dijo Trump durante una conferencia de prensa organizada a toda prisa en la Casa Blanca, donde no respondió preguntas. Dijo que si los gobernadores no acatan su solicitud, los "anulará", aunque no está claro qué autoridad tiene para hacerlo.