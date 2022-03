Una ciudad más verde es posible: cómo conseguir un árbol gratis en Filadelfia

🌳 No está dentro de las 18 pulgadas de las líneas de servicios públicos.

🌳 Está por lo menos a 10 pies de las entradas de vehículos.

🌳 No está frente a escalones, puertas, callejones o entre señales de estacionamiento accesibles.

🌳 Esté al menos a tres pies de escalones, escalones o paredes para dejar espacio para aceras sin obstrucciones.

🌳 No está frente a una construcción nueva o en progreso.

🌳 No está frente a las casas que están a la venta.

🌳 Esté por lo menos a 15 pies de postes de luz, postes de servicios públicos y bocas de incendio.

🌳 Está al menos a 15 pies de una intersección, o al menos a 30 pies de una intersección con señales de alto o semáforos.