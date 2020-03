Cinco miembros de una familia mueren por coronavirus: cuatro en Nueva Jersey y uno en Pensilvania

Carmine Fusco, de 55 años, falleció el miércoles por la tarde en el Hospital de la Universidad de St. Luke en Fountain Hill , cinco días después de que su hermana Rita Fusco-Jackson, de 50 años, muriera a causa del virus en Nueva Jersey y poco antes que su madre, Grace Fusco de Freehold, sucumbiera a la misma enfermedad. La muerte de Grace Fusco fue reportada por The New York Times y otros medios el miércoles por la noche.

Andriana Fusco aseguró que no sabe cómo su hermano contrajo el virus, que no era de una reunión familiar en Nueva Jersey, como han informado algunos medios de comunicación.

"No había fiesta, no había gente de Italia", dijo. "Yo, yo mismo, no he visto a mi hermano desde febrero, y la última vez que estuvo en Nueva Jersey fue el 3 de marzo. No quiero que se diga nada falso sobre mi hermano".