Cerveza: ¿Más cara?

FILADELFIA, Pensilvania . El estado comenzó a aplicar un " impuesto de uso " a la cerveza que se vende directamente a los consumidores en las cervecerías. La contribución es diferente al impuesto a las ventas y no se aplica a todas las cervezas.

De acuerdo con una declaración en el sitio web de los Cerveceros de Pensilvania (Brewers of Pennsylvania), esta nueva tasa reemplaza a un impuesto más oneroso que la organización logróretrasar. El recién estrenado impuesto tendrá como resultado que el dueño de la cervecería o taberna, informe y pague el 1½% de sus ventas minoristas al Departamento de Ingresos. Se cobrarán impuestos locales adicionales en los condados de Filadelfia y Allegheny a una tasa del 2% y del 1% del 25% de la venta minorista.

La tasa se calcula multiplicando el 25 por ciento de todas las ventas minoristas por el impuesto local a las ventas. El Departamento de Ingresos no permite que el impuesto aparezca en los recibos. El gravamen no es un impuesto sobre las ventas, sino un impuesto sobre el uso de las ventas de la cervecería, por lo que no lo verá en su recibo de compra. Pero las cervecerías aún podrían transmitir el aumento al aumentar el costo de la cerveza.