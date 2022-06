Traen maestros extranjeros para llenar vacantes en escuelas públicas del condado Osceola

Mientras los estudiantes disfrutan sus vacaciones, el Distrito Escolar del condado Osceola se esfuerza en tener todo listo para el próximo año escolar y tras la escasez de maestros han decidido contratar extranjeros y llenar esas vacantes.

En el período que culminó este condado tenía unas 150 ausencias de profesores semanales y esperan cubrirlas con 140 docentes que están viajando desde Sudamérica y buscan a más en México y El Caribe.

Sin embargo, estas acciones no son nuevas en la Junta Escolar del condado Osceola ya que en 2019 unos 30 maestros de Ghana, Filipinas y Egipto también ocuparon los puestos de trabajo.

Estos profesionales se consiguen a través de agencias internacionales como International TeachAlliance que ayudan a reclutar personal.

Los docentes certificados que dominen el idioma inglés obtienen visas de hasta 3 años que pueden extenderse.

"En este momento, necesitamos aumentar activamente nuestra búsqueda de empleados. Comienza aquí en Estados Unidos, pero si no podemos cubrir esos puestos, no podemos decirles a nuestros estudiantes y padres que no tenemos un maestro calificado para usted. ", dijo Julius Meléndez, vicepresidente de la Junta Escolar a Fox35.



En cuanto al presupuesto, no se verá afectado, debido a que se usarán los fondos destinados a las 140 vacantes existentes para pagarles a estos profesores.

Otro aspecto que favorece a los estudiantes con la llegada de profesores latinoamericanos es que la mayoría de los estudiantes del condado Osceola son hispanos y así cerrar brechas culturales.

"Tenemos una alta población latinoamericana. Tener maestros de la región tendría más sentido. No solo enseñar, sino conectar e involucrar", dijo Meléndez a Fox35.



No obstante, el Distrito Escolar del condado Osceola se mantiene en la búsqueda de más de 400 empleados escolares, incluyendo maestros en su página web oficial.

