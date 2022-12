Reportan alta afluencia de personas en refugios contra el frío en Florida Central

Ubicaciones de los refugios para el frío para personas sin hogar en el condado Orange:

Coalition for the Homeless

18 North Terry Avenue, Orlando, FL 32801

The Salvation Army Orlando

416 West Colonial Drive, Orlando, FL 32804

Orlando Union Rescue Mission

3300 West Colonial Drive, Orlando, FL 32808

Covenant House (sólo jóvenes de 18 a 21 años)

5931 East Colonial Drive, Orlando, FL 32807