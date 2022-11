Reabrieron los Centros de Recuperación FEMA en Florida Central

La asistencia de FEMA sólo cubre lo que no tiene cobertura en las pólizas de seguro, por lo que primero debes contactar a tu compañía de seguros para resolver cómo cubrirán los daños.

FEMA brinda ayudas no sólo por pérdidas materiales, también lo hace por no haber recibido ingresos durante los días del huracán.

Algunas de las cosas que cubre la asistencia de FEMA son: