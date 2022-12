Activan programa para reducir número de conductores ebrios durante Año Nuevo en Florida Central

Según el Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Automotores de Florida, las personas sorprendidas manejando bajo la influencia del alcohol reciben multas de no menos de $500 cuando es la primera vez, no menos de $1,000 cuando es reincidencia y no menos de $2,000 en la tercera condena. Además, una infracción por DUI por lo regular tiene sanciones adicionales establecidas por el juez, incluyendo cárcel.