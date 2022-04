Primera misión privada de SpaceX llega a la Estación Espacial Internacional

Luego de despegar este viernes a las 11:17 am desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida y viajar más de 20 horas, finalmente los 3 empresarios y un exastronauta llegaron a las 8:29 am de este sábado al laboratorio en órbita, con un retraso de 45 minutos según la hora de llegada que se tenía prevista ayer (7:45 am).