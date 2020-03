Vende desinfectantes caseros para coronavirus en un 7-Eleven y ahora la acusan de provocar quemaduras a varios niños

De acuerdo con las autoridades, Manisha Bharade quiso aprovechar que las personas están ansiosas por comprar desinfectantes en aerosol y mezcló desinfectante espumante, que no estaba destinado a la reventa, con agua y empacó las botellas en su tienda , (cada una la vendía por $2.50 en el condado de Bergen).

Pero el problema no termina ahí. Las autoridades han confirmado que la tienda vendió catorce botellas y se desconoce el paradero de nueve de ellas . Además, los envases de 3 onzas incluían las palabras "Airport Carry-on" y "3oz Mini Spray" en la etiqueta.

"Ella no estaba tratando de ganar mucho dinero y obviamente no tenía la intención de lastimar a nadie", dijo un funcionario de la policía al Daily Voice. "Pero ella no es química".