Un espacio para dar el último adiós: crean mural en memoria de las víctimas del coronavirus en Sunset Park

"Este es el primer paso para nombrar a nuestro fallecidos, para reconocer que ellos todos eran importantes, eran esenciales y qué dolor no poder estar juntos en nuestro dolor", apunta Alexa Avilés, líder comunitaria.

El mural, ubicado a las afueras del cementerio de Green-Wood y creado por activistas y artistas, también es un espacio para que aquellos que no pudieron dar un último adiós, hagan su duelo.

"Y también no tienen el ingreso necesario para tener un funeral y eso no es parte de nuestra cultura, especialmente los latinos compartimos con nuestros familiares y ahora mismo ni podemos ver a la familia que viven en el mismo barrio. Entonces este es un espacio para el 'public mourning' (luto público)", explica la líder comunitaria Génesis Aquino.

Este memorial contiene los nombres de más de 200 neoyorquinos muertos por el coronavirus, la mayoría residentes de Sunset Park. No obstante, también se incluyeron personas como Raymond Rivera, el primer detenido en morir en Rikers Island por el virus.

Aquino señala: "Yo creo que nombrar a las víctimas del covid-19 que han sido miembros de nuestra comunidad es un acto no solo para hacer el 'public mourning', sino para hacer un 'statement' político, porque nuestras comunidades sí valen, nuestras familias valen, son trabajadores esenciales, muchos no tenían otra opción que salir a trabajar porque no sabían si iban a tener el dinero para la renta".