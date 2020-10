Tres niñas y una mujer hispanas mueren durante incendio en una tienda en Nueva Jersey

Luego trataron de salir por una escalera trasera pero estaba cubierta de humo y fuego. Al querer salir por otra puerta trasera, "había una jaula de metal y no había salida", explicó Bollwage.

Corrección de anoche: No es una unidad residencial, es un edificio comercial. El fuego comenzó en una máquina de refrescos en la tienda de abajo, el personal trató de apagar el fuego pero no pudo. Las víctimas trataron de salir por la puerta trasera del segundo piso pero no pudieron debido a que la puerta estaba cerrada con llave.