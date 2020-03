Sospecha de maestro contagiado con coronavirus crea alarma en escuela de El Bronx

Ninguno de los estudiantes de la escuela secuendaria Crotona International High School entiende verdaderamente lo que está pasando, porque mientras los directivos del plantel escolar les están diciendo que no hay causa de alarma, sus propios maestros les están notificando que uno de los profesores fue diagnosticado con el coronavirus.

"Creo que algunos nos informan para que estemos informados nosotros y para que le avisemos a nuestros papás de lo que está pasando, pero otros no nos quieren decir", dice una estudiante.

Sin embargo, hasta ahora, empleados de la escuela sólo le han dicho a los padres que este maestro no dió positivo con coronavirus. El sistema escolar también niega que es verdad y nos dio esta declaración:



Incluso, cuando un estudiante llamó un programa de radio en WNYC y le hizo la pregunta al alcalde Bill de Blasio, este aseguró que iba averiguar, pero advirtió que algunas personas dicen que son positivos cuando verdaderamente no lo son, como fue un caso en la escuela Laboratory School of Finance and Technology, también en El Bronx, donde los padres dijeron que su hijo había dado positivo, cuando al final la prueba había dado negativa.