Si el Departamento de Trabajo te llama pidiendo que respondas a estas preguntas, cuelga, puede ser una estafa

"Lo que pasa es que nos han pedido que llamemos desde la casa y no puedo poner mi número", explica Juana que le dijo la supuesta estafadora al otro lado del teléfono cuando le preguntó el por qué de un número desconocido.

La mujer además le comunicó que no tenía que darle su número ded Seguro Social ni su dirección , pues ella ya los tenía, incluso se los leyó.

El incidente ocurrió hace cuatro semanas, y Juana, quien no está trabajando desde el 20 de marzo, no ha visto un solo dólar de su seguro de desempleo, por lo que ella piensa que todo se trató de un fraude. "Ni antes ni después de esa llamada aparece mi reclamo", señala.

No obstante, los representantes siempre verificarán la identidad de las personas, "proporcionando la fecha en que los solicitantes presentaron su solicitud de Seguro de Desempleo y el tipo de reclamación que presentaron, que es información a la que sólo nuestros representantes tendrían acceso".

"Si alguien te está llamando, te está pidiendo información privada, ten cuidado, no le des esa información. Mejor tomar la información de ellos", explica Rodríguez.

Precisamente las preguntas de seguridad que le hicieron a Juana era lo único que necesitaba el ladrón para acceder a su reclamo. "Yo nocesito ese dinero, y no me parece justo que alguien me lo robe", clama entre lágrimas la víctima del posible engaño.