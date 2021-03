Otra mujer acusa al gobernador Andrew Cuomo de conducta inapropiada, ¿quién es ella?

En una conferencia de prensa virtual el lunes en la tarde, la residente de Greece, un pueblo al norte del estado, junto a su abogada Gloria Allred, señaló: "Un empleado me preguntó si podía permitir que el gobernador entrara a ver nuestros daños, y yo acepté. El gobernador Cuomo entró en mi casa con mi marido, mi hijo, junto con su personal y algunos funcionarios de la ciudad. Yo entré poco después, y cuando entré, le dije al gobernador: '¿Cree que tenemos que vivir así?'".

La mujer, quien es madre y abuela, agregó: "Fue entonces cuando el gobernador me miró, se acercó a mí, me tomó de la mano y me atrajo hacia él", dijo.