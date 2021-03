Recaudan más de $83,000 para la familia del niño de 3 años que murió tras ataque de pitbulls en Nueva Jersey

"A pesar de sus esfuerzos por salvar a su hijo, sus heridas eran demasiado graves, incluso con la ayuda de los primeros auxilios, el pequeño Aziz no pudo ser salvado. En cuanto a la madre de Aziz, sigue luchando por su vida y nunca se recuperará del todo de las cicatrices con las que ahora tiene que vivir", señalan.

Autoridades revelaron que los perros no estaban registrados en el municipio, y que ambos fueron sacrificados debido a la brutalidad del ataque.

¿Son los pitbulls perros asesinos por naturaleza?

Aportela pone el siguiente ejemplo: "Si usted está en el patio de una casa que no tiene cerca, y usted está jugando con su hijo, y su hijo está jugando con una pelota, y estos perros están sueltos y vienen y ven el movimiento de correr del niño, eso es un instinto de presa y lo van a atacar".

Sin embargo, Aportela asegura: " El problema no es el perro, el problema son las personas que los tienen. El humano es el que tiene que tener la responsabilidad para entrenarlos correctamente y para estar seguro de que no estén sueltos y vayan a tener un problema con personas que no conocen".