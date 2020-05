¿Qué hacer si me llaman para regresar al trabajo pero no tengo quién cuide de mis hijos?

El dilema que enfrentan muchos padres en estos momentos es que podrían perder los beneficios de desempleo si son llamados por sus empleadores para regresar a trabajar, pero no pueden porque no tienen quién cuide de sus hijos.

Mabel es una madre de tres hijos, incluyendo un bebé de cuatro meses, a quienes no tiene con quién dejar para ir a trabajar. "Ellos me llamaron a trabajar, pero como usted entenderá, los niños están en casa, no hay daycare, no hay nadie que me cuide el niño...", explica ante las cámaras de Noticias Univision 41.