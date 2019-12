"¿Qué fronteras cruzaste para llegar aquí?": los diálogos migratorios que una artista establece con comunidades latinas

Vinieron para “activar” o participar de la obra que parece un gran sol. Here Comes the Sun es un círculo de 12 metros de diámetro cosido con más de 200 playeras tie-dye –una explosión de rojos, anaranjados y amarillos– que fueron donadas por comunidades latinas de Corona y el East Harlem. Decenas de participantes desplegaron el círculo en el medio de la rotonda del Guggenheim y lo levantaron desde abajo, mientras el coro de la escuela primaria Central Park East 1 cantaba “Here Comes the Sun”, la canción de los Beatles, y una multitud miraba desde las rampas de arriba.