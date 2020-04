Esto es lo que aún no sabemos del coronavirus

A pesar de esta cantidad de infecciones de coronavirus, todavía hay muchas cosas que no entendemos del Covid -19. Aquí encontrará cinco aspectos del coronavirus que aún no tienen una respuesta clara.

También hay que considerar que algunas personas infectadas presentan síntomas de la enfermedad, pero hay otras que no presentan esos síntomas y transmiten el virus. Por esa razón se está aconsejando el uso de la mascarilla en personas enfermas y “sanas”.

Los seis pies de distancia social podrían no ser suficientes

Por ello, científicos entrevistados por diario The New York Times, que estudian las partículas más pequeñas llamadas aerosoles y que han estudiado el flujo de aire, sugieren que seis pies puede no ser una distancia tan segura para las personas vulnerables. También se debe considerar si se está en una habitación cerrada o al aire libre.