"Laundrie tiene las piezas del 'puzzle'": publican video de la cámara corporal del oficial que retuvo a Gabby y Brian tras llamada al 911

"Mucha gente se pregunta por qué el Sr. Laundrie no hace una declaración ni habla con las fuerzas del orden ante la ausencia de la Sra. Petito. Según mi experiencia, las parejas íntimas suelen ser la primera persona en la que se centra la atención de las fuerzas del orden en casos como éste, y la advertencia de que 'cualquier declaración que se haga se utilizará en su contra' es cierta, independientemente de que mi cliente tenga algo que ver con la desaparición de la Sra. Petito. Por lo tanto, por consejo del abogado, el Sr. Laundie no hablará sobre el asunto. Me han informado de que la policía de North Port, Florida, ha nombrado a Brian Laundrie "persona de interés" en este asunto. Esta formalidad no ha cambiado realmente las circunstancias de que el Sr. Laundrie sea el centro de atención de las fuerzas del orden, y el Sr. Laundrie seguirá guardando silencio por consejo de su abogado."