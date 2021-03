¿Por qué está cerrado el consulado mexicano en Nueva York y hasta cuándo? Te contamos

“Esto nos garantiza encapsular y proteger a todos los a todos los colaboradores para que no haya la mínima duda de que hay una amplia protección”, dijo el cónsul.

Noticias Univision 41 aprovechó la entrevista con el Cónsul para exponerle las quejas que de algunos de sus compatriotas, como una sobre el Consulado Sobre Ruedas, que según Victor Salazar, no llegó a New Brunswick, en New Jersey..