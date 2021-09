Están vivos de milagro. La historia de algunos sobrevivientes del once de septiembre

Uno de ellos es Jehú Matos, un dominicano que trabajaba de auditor en el Asahi Bank en la Torre Norte del World Trade Center. Él tenía que llegar a las 8:40 a.m a su trabajo, pero ese día s e entretuvo unos minutos más en la lavandería. Gracias a Dios que no le dio por apurar a la persona que lo atendía porque, de haber llegado un par de minutos antes, quizás no estaría contando esta historia.