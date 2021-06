Caseros en Nueva York que no reparen sus viviendas podrían enfrentar hasta un año de prisión

Además, la legislación autoriza a los gobiernos locales a promulgar leyes que prohíban obtener permisos de construcción o comprar propiedades a quienes tienen órdenes de reparación pendientes o violaciones.

Un grupo de legisladores republicanos se opuso al proyecto de ley, asegurando que una gran cantidad de caseros han tenido retrasos o deudas de renta de sus inquilinos por meses y, por tanto, no tienen la solvencia económica para costear los arreglos. En otros casos, la escasez de material de construcción después de la pandemia también puede retrasar una reparación y el proyecto de ley no deja a discreción del juez del tribunal de vivienda imponer la multa o no dependiendo de las razones que presente el propietario.