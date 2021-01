Policía identifica al padre que fue grabado golpeando a sus hijos en subway de El Bronx

Las autoridades no han revelado su nombre, pero informaron a Noticias Univision 41 que el hombre de 35 años fue arrestado el sábado pasado (un día después del incidente en el subway), por golpear a los niños delante de la madre, y que actualmente tiene una custodia limitada. No está claro si el individuo permanece bajo custodia.

Aunque no se comprende lo que el individuo dice a los niños, aparentemente los regaña o amenaza. Varias veces le sacude la cabeza al más pequeño de los dos, tomándolo del pelo.

"Se puede ver a los niños muy asustados por el hombre, que no sabemos si es su padre, pariente o amigo. Lo que sí sabemos es que esos niños no están seguros, y si este tipo puede sentirse lo suficientemente cómodo como para pegarles en público, me temo lo que podría estar ocurriendo en casa", dijo el defensor de la comunidad Tony Herbert.