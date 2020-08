Piden liberar a reos en medio de contagios y muertes por coronavirus en cárceles de NY

Así lo asegura un grupo de activistas, ex prisioneros y familiares de víctimas mortales del coronavirus en prisión. Dichas personas realizaron este miércoles una conferencia virtual para pedir al estado de Nueva York que reduzca la población encarcelada durante la pandemia, aprobando legislaciones para acelerar el proceso para liberar a reos que no representan peligro, así como a quienes son más vulnerables.

Ivelisse Gilestra, una organizadora y activista, asegura que los legisladores no han dado la atención que esta crisis amerita.

“La gente está peleando por personas que son mayores de edad y que han cumplido un grado de la sentencia y no son un alto riesgo'', dice Gilestra. “Las personas que están violando el parole no deberían ser arrestadas, mujeres embarazadas no deberían ser arrestadas”.