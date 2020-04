Perdió a su esposo por el coronavirus y ahora no tiene dinero para enterrarlo, ni para alimentar a sus hijos

Los hijos de Ana María no se despegan de su lado desde que vieron fallecer a su padre el pasado 16 de abril a causa del coronavirus .

Sin embargo, las funerarias le dijeron a Ana María que no tienen espacio y tendría que poner su nombre en una lista de espera, por lo que el cuerpo de su esposo Miguel tendrá que permanecer en la morgue.

“Llamé a una funeraria y me dijeron que me cobraban entre 3,700 a 4,000 dólares.” dijo Ana María.

Ana María, sin embargo, no tiene dinero y dice que el que pueda conseguir será para alimentar a sus hijos.

“Ha habido una que otra persona buena que me ha estado trayendo comida,” dijo Ana María.

Por su parte, el estado de New Jersey no respondió a la petición de Ana María, diciendo que “no harían comentarios “ y enviando su caso a la oficina del senador Menéndez.

La organización Make The Road en New Jersey dijo que está tratando de hacer todo lo posible porque el estado haga lo que ha hecho Nueva York, creando un fondo para personas indocumentadas que no han podido recibir ayuda del gobierno federal.