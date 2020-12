Legislatura de Nueva York podría aprobar este lunes ley de protección contra desalojos

La ley podría una moratoria contra desalojos de inquilinos que no han podido pagar su renta y otra contra juicios hipotecarios a dueños de casas que no han podido hacer sus pagos mensuales. Además, la nueva ley propone que cualquier procedimiento de desalojo pendiente, o cualquier iniciado dentro de los 30 días posteriores a la fecha de vigencia de esta legislación, se suspenderá durante por lo menos 60 días. Inquilinos no enfrentarían desalojos hasta el 1ero de mayo del 2021.