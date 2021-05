Nueva York pronto podría prohibir la venta de perros, gatos y conejos en las tiendas de mascotas

"No deberíamos tratar a los animales como si fueran una mercancía, como si fueran una lata de sopa que sacamos de la estantería del supermercado para comprar", dijo el senador Mike Gianaris , quien impulsa la legislación.

Una investigación secreta realizada por The Humane Society of the United States el año pasado descubrió que muchas tiendas de animales de Nueva York obtenían cachorros de grupos que los criaban en malas condiciones.