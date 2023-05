"No confíen en nadie": Dueña de la casa robada en El Bronx por tres sospechosos

Nuestra reportera Mariela Salgado, de Univision 41, conversó con la madre soltera y compartió parte de lo vivido. "Cuando yo no vi al niño me asusté mucho, creo que empecé a gritar, con el shock no te puedo decir qué fue lo que yo hice, (uno de los sospechosos) me agarró por la cara contra la pared", relató.