Así es como Nueva York hace frente al aumento de casos de covid-19 por la variante Delta

“Es en parte debido a la variante Delta y también a causa de sitios con niveles de vacunación más bajos y la gran mayoría de los casos no son vacunados”, dijo la Dra. Rosen.A pesar de estas cifras, la ciudad no tiene planes para cambiar las directrices de salud pública o las restricciones relacionadas con el coronavirus. En vez, se está enfocando en impulsar la vacuna entre aquellas personas que no lo han hecho.