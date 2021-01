“Nueva York ha muerto. No vuelvas”: el cartel que envía un mensaje a los que abandonaron la ciudad

Un mensaje para aquellos que huyeron de Nueva York durante la pandemia de coronavirus puede leerse en una llamativa valla publicitaria en Los Ángeles: "Nueva York está muerta. No vuelvas".

El billboard , obra del colectivo artístico The Locker Room NYC, con sede en Williamsburg, Brooklyn, se colocó el lunes en el Sunset Boulevard de Los Ángeles. El cartel también voló el cielo de Miami el pasado fin de semana.

The Locker Room NYC señala que "la instalación 'New York is Dead' es una carta de amor a los que se quedan en Nueva York y deciden reconstruirla, y un aplauso a los que se van".