Nueva Jersey pone fin a acuerdos con ICE que entregaban a la policía el poder de actuar como agentes de inmigración

“Que se sientan seguros, que nosotros no tenemos vínculos con ICE. Si llaman a la policía o si son víctimas de algún crimen, no van a terminar en las manos de ICE“ , asegura la sargento Jennifer Rueda.

Por su parte, Johanna Calle, directora de la Alianza de Nueva Jersey para la Justicia de los Inmigrantes, manifestó: "Con la eliminación de todos los acuerdos 287(g), Nueva Jersey se mantiene como líder en la nación por políticas justas y acogedoras que ayudan a mantener unidas a las familias y a crear confianza entre las comunidades de inmigrantes y las fuerzas del orden. Independientemente de la condición de una persona o de un delito la acusación, la deportación, la detención y la separación familiar no hacen justicia".

La reiteración del fiscal en que los policías de Nueva Jersey no son agentes de inmigración llega un día después de que ICE anunciara la búsqueda de varios inmigrantes que salieron de cárceles de ciudades santuario, y que informara acerca de 1,300 arrestos, 54 de ellos en el Estado Jardín.

El jueves, la agencia de inmigración había dicho: "Las jurisdicciones locales que deciden no cooperar con el ICE probablemente verán un aumento en la actividad de aplicación de la ley del ICE, ya que en las jurisdicciones que no cooperan con ICE, la agencia no tiene otra opción que realizar más operaciones de arresto en general".