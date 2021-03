Las autoridades no presentarán cargos penales contra el dueño de los pitbulls que mataron a un niño de 3 años en Nueva Jersey el pasado 16 de marzo, según un reporte.

En una carta enviada a los familiares y amigos de la familia Ahmed que se pudieron en contacto con la Oficina del Fiscal del Condado de Middlesex, y que fue obtenida por NJ.com , la fiscal del condado, Yolanda Ciccone, señala que la investigación no reveló una "conducta criminal intencionada, a sabiendas o imprudente".

"En este caso, en base a la información conocida en ese momento, parece que no se ha violado ninguna ley", continúa el documento fechado el 23 de marzo.

"Por ello, a pesar de las bienintencionadas demandas de justicia, no se presentarán actualmente cargos", añadió. "Una vez más, esta decisión se basa en los hechos y las pruebas que conocen las fuerzas del orden en este momento".

¿Cómo ocurrieron los hechos?

"A pesar de sus esfuerzos por salvar a su hijo, sus heridas eran demasiado graves, incluso con la ayuda de los primeros auxilios, el pequeño Aziz no pudo ser salvado. En cuanto a la madre de Aziz, sigue luchando por su vida y nunca se recuperará del todo de las cicatrices con las que ahora tiene que vivir", señalan.

Autoridades revelaron que los perros no estaban registrados en el municipio, y que ambos fueron sacrificados debido a la brutalidad del ataque.

¿Son los pitbulls perros asesinos por naturaleza?

Aportela pone el siguiente ejemplo: "Si usted está en el patio de una casa que no tiene cerca, y usted está jugando con su hijo, y su hijo está jugando con una pelota, y estos perros están sueltos y vienen y ven el movimiento de correr del niño, eso es un instinto de presa y lo van a atacar".

Sin embargo, Aportela asegura: " El problema no es el perro, el problema son las personas que los tienen. El humano es el que tiene que tener la responsabilidad para entrenarlos correctamente y para estar seguro de que no estén sueltos y vayan a tener un problema con personas que no conocen".