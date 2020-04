"No nos dieron nada, ni un equipo de guantes": empleados esenciales denuncian falta de protección contra el coronavirus

Los trabajadores de construcción, de supermercados, farmacias y lavanderías son solo algunos de los empleados esenciales que siguen manteniendo a la ciudad en movimiento en medio de la crisis por el coronavirus, pero muchos denuncian que han sido dejados a su suerte sin equipo de protección personal.

"No nos dieron nada, ni un equipo de guantes, nada, yo tuve que comprar todos los guantes, el cubrebocas, cloro, de mi dinero...", dice Beatriz Ramírez, quien trabaja en una lavandería en Queens.

Beatriz también denuncia que sus empleadores la han obligado a trabajar aún estando enferma. "Tenía fiebre y yo le decía: 'Me siento mal' y ella me decía: 'No no no, hasta el final'", cuenta.



Para Rosanna Aran, quien forma parte de la organización Laundry Workers Service, "dejar de trabajar no es una opción porque muchos de nuestros miembros son indocumentados, y no van a tener acceso al paquete económico del gobierno, no pueden aplicar a desempleo o a ningún tipo de ayuda".

A veces, la única opción que tienen estos trabajadores esenciales es acceder al equipo de protección personal y aprender a usarlo. Sin emabrgo, muchos denuncian que esto no está pasando.

Los empleadores están en la obligación de proveer el equipo de protección, lo que pasa es que normalmente no lo hacen", asegura Deysi Flores, del departamento de Salud y seguridad ocupacional de la organización Se Hace Camino New York. Lamentablemente, si el empleador no ofrece esto, el trabajador debe buscar él mismo la forma de protegerse.

La medida de seguridad más importante sigue siendo el distanciamiento social, pero expertos en salud ocupacional recomiendan además la instalación de paneles que separen a empleados y clientes, mantener los lugares de trabajo ventilados, la limpieza y desinfección, pero sin mezclar químicos, y el uso de guantes, máscaras y gafas.

"Puede hacer quejas, anónimas y en español, en el que el trabajador notifica a OSHA e indica: 'Mi empleador no me ha provisto con el equipo de protección personal y eso pone en riesgo mi salud'", comunica Flores.

Un informe del contralor de la ciudad encontró que más del 50 por ciento de los trabajadores de primera línea de la ciudad de Nueva York son inmigrantes. Ese mismo informe recomienda a las autoridades proveer equipos de protección gratuitos a todas las empresas que tienen trabajadores de primera línea.

Encuentra más información sobre cómo los empleados esenciales pueden mantenerse mejor protegidos en esta página de Make The Road y en el sitio de la organización Laundry Workers Center.