Neoyorquinos de bajos recursos podrán obtener Metrocards al 50% sin importar estatus migratorio

Decidir entre pagar un pasaje de tren y comprar comida es un dilema al que se enfrentan cientos de miles de neoyorkinos que viven en la pobreza. "La gente no tiene para vivir, Nueva York está muy caro últimamente", dice la usuaria del subway Ana Santiago.

"De hoy en adelante no hay que ser veterano, no hay que tener cupones de alimentos, no hay que ser un estudiante de CUNY. Si usted es una persona de una familia de cuatro, y su income es de 26,000 dólares, usted cualifica para tener un 50% de descuento cuando compre su Metrocard", subraya Ydanis Rodríguez, líder del comité de transporte del concejo de la ciudad de Nueva York.