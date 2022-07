Olvidan a perro guía en un van a altas temperaturas y muere

"No murió porque era viejo, no murió porque estaba enfermo y no pude despedirme de él. Falleció por un error humano", dijo Krupa a través de Facebook.

A través de esa misma red, una usuaria identificada como Marjorie Brooks, compartía la foto del perro Milton, y presentaba su historia: “Este es Milton. El perro guía de las instalaciones de Smithtown que se quedó en la camioneta de Guide Dog Foundation a más de 90 grados (temperatura exterior) horneándose durante HORAS y, como resultado, murió".