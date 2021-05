La moratoria de desalojos en Nueva York espera ser extendida una vez más: esto es lo que debes saber

"Tengo una orden de desalojo que se vence el 1 de mayo y pues eso para mí no es fácil, tengo tres niños que mantener. Imagínese sin trabajo", dice María Saavedra, quien debe un año de renta. La suma asciende a casi a 10 mil dólares.

Extensión de la moratoria

"Esperamos no solamente votar el lunes pero que el gobernador lo firme, y una vez firmado va a ser oficial pero también retroactivo al 1 de mayo", señala Mitaynes.

Programa de alivio estatal para la renta

¿Cómo aplicar?

El formulario se puede llenar en evictionfreeny.org , pero si no tienes acceso a una computadora, puedes llamar a Housing Court Answers al 212-962-4795. Recuerda que no necesitas presentar una prueba de pérdida de ingresos.

¿Son legales los desalojos?

Los expertos en vivienda nos dicen que incluso aunque aún no se haya firmado la extensión de la moratoria, es ilegal desalojar a un inquilino en estos momentos.

No se dejen desalojar de sus apartamentos, simplemente quédense en los apartamentos, para que un casero pueda desalojar a un inquilino tiene que pasar un proceso muy largo que dura meses. También existe la moratoria de desalojos por parte del gobierno federal, entonces esas protecciones todavía existen", explica Lucas Sánchez, de New York Communities for Change.