Miembro de MS-13 que mató a 4 jóvenes en Long Island es condenado a 55 años de cárcel

El juez federal Joseph Bianco, quien tomó la decisión, dijo en la corte que esta sentencia "no se trata de rehabilitación". Más bien, el largo castigo pretende reflejar el daño causado a cuatro familias, mostrar el nivel de peligro presentado por el miembro de la pandilla que planeó cuidadosamente este ataque, y presentar disuasión para los futuros miembros de la pandilla que quieren cometer asesinatos.

"Cuando cometió este crimen, no tenía un cerebro adulto. No estaba completamente desarrollado", dijo Ryan.

Pero el juez no aceptó ese argumento.

"Esto no fue un acto impulsivo", dijo el juez Bianco. "Este fue un asesinato premeditado, a sangre fría."

El miércoles, el juez federal explicó que Portillo no fue presionado por amigos para planear el ataque. Quería ser ascendido en la pandilla, dijo el juez.

La madre de Michael López habló en la corte. El fiscal federal le pidió a Univision 41 Investiga que no revelara su nombre por temor a represalias de la pandilla.

En la corte, dijo: “Cuando yo vine a este país viene con un sueño de tener mis hijos en este país honorablemente, Portillo me quito ese sueño. Me quito el hijo más fuerte, más lindo corazón, y él no sabe el daño que nos hizo a nuestra familia."