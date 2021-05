Menos personas se están vacunando contra el covid-19 en Nueva York, ¿a qué se debe?

NUEVA YORK. –– El número de estadounidenses que se ponen la vacuna contra el covid-19 se ha reducido en las últimas semanas y Nueva York no es la excepción.

Se trata de un 67% menos de las 410,917 personas que se vacunaron durante la semana que va del 4 al 10 de abril, una cifra récord para la Gran Manzana, según reportó el New York Post .

El New York Times informó de que la pausa de 11 días de la vacuna de Johnson & Johnson es en parte responsable del descenso del número de vacunaciones, pero los datos también muestran una ralentización en la administración de las vacunas de Pfizer y Moderna. El mismo informe indica que el número no se ha recuperado del todo desde entonces.

Por otra parte, una encuesta reciente de The Harris Poll descubrió que alrededor del 10% de los estadounidenses no se oponen a vacunarse, pero no tienen prisa para hacerlo. Esta respuesta fue más común entre los adultos jóvenes.