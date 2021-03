Más de la mitad de los contagios en NYC provienen de dos variantes del covid-19

“Aún no se sabe si la variante de Nueva York que han descubierto en Washington Heights es más mortal o no, causa más peligro, lo que se sabe es que la variante es más infecciosa”, señaló la Dra. María Lima, decana de investigación en CUNY.

“Lo que se sabe ahora es que todas las vacunas son muy buenas contra las variantes, entonces yo he sido vacunada no me preocupo, eso no quiere decir que yo vaya afuera a la calle sin mascarilla, uno no debe hacer eso”, agregó la Dra. Lima.