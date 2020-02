Manifestantes en Albany exigen leyes a favor de las comunidades pobres e inmigrantes

Con la consigna “Aquí estamos y no nos vamos”, cientos de inmigrantes viajaron hasta Albany para exigir un paquete leyes prioritarias en favor de las comunidades pobres del estado de Nueva York.

Es importante tener la protección y poder decir que ICE no está en las cortes. Tienen que protegernos porque entonces, si hay un crimen no vamos a querer denunciarlos", opina Silvia García, residente de Long Island.

Make the Road New York también exigió que no se modifique la ley de fianza, que protege a los pobres del estado, así como que se aumenten los impuestos a los ricos.