Madre e hija vencen al coronavirus después de una cesárea de emergencia y semanas hospitalizadas

Sheila Arriaga cuenta que no sabe cómo se contagió. "Yo prácticamente no salía. Yo me imagino que mi esposo era el que salía a trabajar, y por ahí fue que a lo mejor vino el virus", explica.

Sheila no recuerda nada del tiempo que estuvo hospitalizada. Lo más difícil para ella, asegura, fue despertar y no saber nada. "Cuando me levanto no sabía que era cesárea, no sabía qué había pasado. Yo le dije a mi esposo que para mí habían pasado como 10 años".