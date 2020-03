“Los hechos vencen al miedo”: instan a neoyorquinos a mantener la calma ante coronavirus

La paciente tiene síntomas respiratorios, pero no está en estado grave y ha estado en una situación controlada desde que llegó a Nueva York. Dijo que tanto ella como su esposo trabajan en el campo de la salud, y que hay una alta posibilidad de que su esposo también haya contraído el virus. Sin embargo, reiteró que la mujer tomó las precauciones adecuadas, y no utilizó transporte público.

A pesar de esto, el gobernador instó a los neoyorquinos mantener la calma, recordando lo que dijo hace unas semanas, que no era cuestión de si iba a llegar el virus a Nueva York, si no cuando. Dijo que no cabía duda que surgirán más casos de coronavirus en el estado.