Los alumnos de 3º a 8º año en NYC no serán penalizados por no tomar los exámenes estatales

NUEVA YORK. –– Los alumnos de las escuelas primarias y secundarias de la ciudad de Nueva York no tendrán que realizar los exámenes estatales este año debido a la pandemia del coronavirus, anunció el martes el Departamento de Educación de la ciudad.

Sin embargo, el DOE dijo que aquellos que decidan no participar en los exámenes no serán penalizados. Además, los resultados de los exámenes de los niños que sí tomen las pruebas no se utilizarán como parte de las evaluaciones de los estudiantes.