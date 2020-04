"Lo que nos puedan dar para seguir sobreviviendo": inmigrantes en Nueva York viven de la caridad debido al coronavirus

"Necesitamos un poco de ayuda con lo que nos puedan dar para seguir sobreviviendo", dice Lucila Martínez, inmigrante desempleada y madre de tres niños. Ella solía vender vender tamales en una esquina del vecindario Bay Ridge, en Brooklyn, pero desde hace casi dos meses no ha podido trabajar.

"La iniciativa fue a través de las llamadas que la gente me estaba haciendo", explica la líder comunitaria Fabiola Mendieta.

Un grupo de buenos vecinos también lleva la despensa hasta la puerta de aquellos que no pueden salir de sus casas porque se encuentran contagiados con coronavirus, y en muchas ocasiones son la única esperanza de inmigrantes hispanos ante las dificultades que ha dejado esta crisis.

"Preguntan: '¿ Dónde puedo conseguir ayuda económica ?' o 'Mi familiar está enfermo, no lo puedo localizar, ¿qué podemos hacer? o 'Mi familiar falleció, mi esposo, ¿qué podemos hacer?'", dice Mendieta.

A pesar de sus propias necesidades, Lucila pide ayuda para otros con más necesidad que la suya. "Pedimos que les ayuden a los jóvenes hispanos que no tienen donde vivir, porque yo he visto que se han ido a vivir hasta debajo de un puente. Entonces eso duele porque no nos están apoyando por ser inmigrantes", subraya.