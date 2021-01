La vacuna "previene que uno termine en un hospital": habla en exclusiva el congresista Espaillat tras dar positivo al covid

Después que el congresista por Nueva York Adriano Espaillat anunciara en la mañana de este jueves que dio positivo por covid-19, a pesar de haberse aplicado las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, Noticias Univision 41 conversó con él en una entrevista en exclusiva.

Noticias Univision 41 (U41): ¿Cómo se siente después de haber recibido la noticia?

Congresista Adriano Espaillat (AE): Me siento bien, normal, no tengo fiebre, no tengo dolor de garganta, no tengo dolores en el cuerpo. Me siento totalmente normal. Recibí la notificación anoche después que me había hecho una prueba durante el día como la hago todas las semanas, dos veces a la semana, cuando llego de Nueva York y cuando regreso [a Washigton DC], estaba positivo.

De manera que le exhorto a todo el mundo que todavía vayan y busquen la vacuna, que de hecho hoy comenzaron a ser distribuidas en la calle 186.

U41: Usted siempre ha sido un abanderado de que la población se inmunice. ¿Esto no cambia su percepción después de haberse colocado la vacuna y aún así dar positivo?

AE: Absolutamente no, todo lo contrario. Me siento más seguro ahora. Porque la vacuna lo que hace es que previene que tú te enfermes, y aunque yo esté positivo no me he enfermado [con síntomas graves]. O sea que me siento bien. Gracias a todas las personas que me han escrito por sus oraciones y buenos alientos.

U41: ¿Considera usted que en los debates de ayer, o de su staff, o de otros colegas, ha quedado expuesto?

AE: No sé realmente dónde quedé expuesto. No podría señalar con certitud, porque como te digo, yo me hago pruebas semanales. Cada vez que viajo a Washington DC me hago una prueba, para no montarme en un avión sin saber.

Todo el mundo que estuvo alrededor mío ha sido notificado, hemos rastreado a todas las personas. El médico del Capitolio nos ha dado las instrucciones a seguir, y así hemos hecho para que todos se hagan la prueba.

U41: ¿Usted se encuentra en cuarentena ahora en su casa?

AE: Sí, estoy en Washington Dc. Yo espero manejar hacia Nueva York y mantenerme 10 días, como me indicó el médico, en cuarentena.

U41: ¿Cuáles fueron las fechas en las que usted se colocó las vacunas?

AE: Yo me coloqué la primera [dosis] el 19 de diciembre, y la segunda el 7 de enero.

U41: ¿Qué mensaje le quiere transmitir a la población acerca de la vacuna?

AE: La vacuna es muy importante, son muy seguras. Yo estoy totalmente normal, no estoy enfermo. Y yo creo que debo a eso a que tomé las dos [dosis] de la vacuna [contra el coronavirus]. Así que la vacuna a lo mejor no previene de que uno adquiera el virus, pero sí previene que uno termine en un hospital.

